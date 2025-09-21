$41.250.00
Трамп думал, что остановить войну рф против Украины будет самой простой задачей

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Дональд Трамп заявил, что остановить войну россии против Украины будет самой простой задачей, поскольку у него хорошие отношения с путиным. Он также упомянул об уничтожении ядерных надежд Ирана, полностью уничтожив их обогащенный уран.

Трамп думал, что остановить войну рф против Украины будет самой простой задачей

Президент США Дональд Трамп считает, что остановить войну россии против Украины будет самой простой задачей. Об этом он сказал во время выступления на ужине основателей Американского института Cornerstone и добавил, что "но мы справимся так или иначе", передает УНН.

Подробности

Мне сказали: остановишь россию и Украину, получишь Нобелевскую премию, я ответил: я остановил семь войн. Это одна война, и она большая. Но на самом деле я думал, что это будет легче всего, потому что у меня хорошие отношения с президентом путиным. Он разочаровал меня... Я думал, что это будет проще всего, но мы справимся так или иначе. Но я также ядерные надежды Ирана полностью уничтожив их обогащенный уран

- заявил Трамп.

путин планирует продолжать атаковать энергетическую сеть и инфраструктуру Украины - СМИ20.09.25, 17:29 • 3376 просмотров

Дополнение

Трамп заявлял, что думал, что у него хорошие отношения с российским диктатором владимиром путиным, но путин его подвел.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций на следующей неделе.

Зеленский отмечал, что встретится с Трампом на следующей неделе, чтобы попытаться убедить администрацию США присоединиться к системе гарантий безопасности, которую поддерживает Украина и ее европейские союзники.

Анна Мурашко

