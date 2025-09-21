Трамп думал, что остановить войну рф против Украины будет самой простой задачей

Президент США Дональд Трамп считает, что остановить войну россии против Украины будет самой простой задачей. Об этом он сказал во время выступления на ужине основателей Американского института Cornerstone и добавил, что "но мы справимся так или иначе", передает УНН.

Мне сказали: остановишь россию и Украину, получишь Нобелевскую премию, я ответил: я остановил семь войн. Это одна война, и она большая. Но на самом деле я думал, что это будет легче всего, потому что у меня хорошие отношения с президентом путиным. Он разочаровал меня... Я думал, что это будет проще всего, но мы справимся так или иначе. Но я также ядерные надежды Ирана полностью уничтожив их обогащенный уран