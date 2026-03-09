$43.730.0850.540.36
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 17467 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 24895 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 17135 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 38838 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 30014 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 46722 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 65327 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 109491 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 56329 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
Трамп анонсував першу пресконференцію на тлі війни в Ірані

Київ • УНН

 • 1250 перегляди

Дональд Трамп проведе зустріч із пресою у своєму гольф-клубі у Флориді. Це буде перша сесія питань та відповідей з початку конфлікту в Ірані.

Трамп анонсував першу пресконференцію на тлі війни в Ірані

Президент США Дональд Трамп заявив, що проведе пресконференцію у понеділок увечері, оскільки війна в Ірані триває вже другий тиждень. Це буде його перша офіційна сесія питань та відповідей із початку конфлікту, передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

У своєму повідомленні на сайті Truth Social Трамп написав, що захід відбудеться у бальному залі його гольф-клубу у Флориді.

"Я проведу пресконференцію в бальному залі Doral приблизно о 17:30", - написав Трамп.

Трамп заперечив участь росії у військовій допомозі Ірану08.03.26, 03:25 • 11925 переглядiв

Він додав, що сьогодні провів "багато важливих зустрічей та телефонних дзвінків", перебуваючи у Флориді.

У неділю Трампа бачили за кермом гольф-кара під час перебування в Південній Флориді на вихідних.

Трамп анонсував, що рішення про закінчення війни проти Ірану буде спільне з Нетаньягу09.03.26, 09:08 • 4058 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Truth Social
Дональд Трамп
Флорида
Іран