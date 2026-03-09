Трамп анонсував першу пресконференцію на тлі війни в Ірані
Київ • УНН
Дональд Трамп проведе зустріч із пресою у своєму гольф-клубі у Флориді. Це буде перша сесія питань та відповідей з початку конфлікту в Ірані.
Президент США Дональд Трамп заявив, що проведе пресконференцію у понеділок увечері, оскільки війна в Ірані триває вже другий тиждень. Це буде його перша офіційна сесія питань та відповідей із початку конфлікту, передає УНН із посиланням на CNN.
Деталі
У своєму повідомленні на сайті Truth Social Трамп написав, що захід відбудеться у бальному залі його гольф-клубу у Флориді.
"Я проведу пресконференцію в бальному залі Doral приблизно о 17:30", - написав Трамп.
Він додав, що сьогодні провів "багато важливих зустрічей та телефонних дзвінків", перебуваючи у Флориді.
У неділю Трампа бачили за кермом гольф-кара під час перебування в Південній Флориді на вихідних.
