Трамп анонсировал первую пресс-конференцию на фоне войны в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет пресс-конференцию в понедельник вечером, поскольку война в Иране продолжается уже вторую неделю. Это будет его первая официальная сессия вопросов и ответов с начала конфликта, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

В своем сообщении на сайте Truth Social Трамп написал, что мероприятие состоится в бальном зале его гольф-клуба во Флориде.

"Я проведу пресс-конференцию в бальном зале Doral примерно в 17:30", - написал Трамп.

Он добавил, что сегодня провел "много важных встреч и телефонных звонков", находясь во Флориде.

В воскресенье Трампа видели за рулем гольф-кара во время пребывания в Южной Флориде на выходных.

