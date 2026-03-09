$43.730.0850.540.36
ukenru
16:44 • 6974 просмотра
Трамп анонсировал первую пресс-конференцию на фоне войны в Иране

Киев • УНН

 • 1240 просмотра

Дональд Трамп проведет встречу с прессой в своем гольф-клубе во Флориде. Это будет первая сессия вопросов и ответов с начала конфликта в Иране.

Трамп анонсировал первую пресс-конференцию на фоне войны в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет пресс-конференцию в понедельник вечером, поскольку война в Иране продолжается уже вторую неделю. Это будет его первая официальная сессия вопросов и ответов с начала конфликта, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

В своем сообщении на сайте Truth Social Трамп написал, что мероприятие состоится в бальном зале его гольф-клуба во Флориде.

"Я проведу пресс-конференцию в бальном зале Doral примерно в 17:30", - написал Трамп.

Трамп отрицает участие России в военной помощи Ирану08.03.26, 03:25 • 11925 просмотров

Он добавил, что сегодня провел "много важных встреч и телефонных звонков", находясь во Флориде.

В воскресенье Трампа видели за рулем гольф-кара во время пребывания в Южной Флориде на выходных.

Трамп анонсировал, что решение об окончании войны против Ирана будет совместным с Нетаньяху09.03.26, 09:08 • 4056 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Truth Social
Дональд Трамп
Флорида
Иран