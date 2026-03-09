Трамп анонсировал первую пресс-конференцию на фоне войны в Иране
Дональд Трамп проведет встречу с прессой в своем гольф-клубе во Флориде. Это будет первая сессия вопросов и ответов с начала конфликта в Иране.
Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет пресс-конференцию в понедельник вечером, поскольку война в Иране продолжается уже вторую неделю. Это будет его первая официальная сессия вопросов и ответов с начала конфликта, передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
В своем сообщении на сайте Truth Social Трамп написал, что мероприятие состоится в бальном зале его гольф-клуба во Флориде.
"Я проведу пресс-конференцию в бальном зале Doral примерно в 17:30", - написал Трамп.
Он добавил, что сегодня провел "много важных встреч и телефонных звонков", находясь во Флориде.
В воскресенье Трампа видели за рулем гольф-кара во время пребывания в Южной Флориде на выходных.
