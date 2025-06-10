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Трамп активізує нафтову експансію США через Перську затоку - Bloomberg

Київ • УНН

 • 906 перегляди

У 2025 році Перська затока забезпечить весь приріст видобутку нафти в США, 250 тис. барелів на день. Офшорні проєкти стають вигіднішими через падіння цін і зниження інвестицій у сланцеву нафту.

Трамп активізує нафтову експансію США через Перську затоку - Bloomberg

Зростання нафтовидобутку у Перській затоці США може стати ключовим фактором досягнення енергетичного домінування, якого прагне Дональд Трамп. У 2025 році саме цей регіон забезпечує левову частку приросту нафтового видобутку в країні. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Президент США Дональд Трамп зробив розширення видобутку нафти і газу центральним елементом своєї політики. Його адміністрація створила Національну раду з питань енергетичного домінування та переглядає нормативну базу, аби стимулювати буріння, зокрема в Перській затоці.

Як зазначає аналітична компанія Wood Mackenzie, у 2025 році регіон додасть 250 тис. барелів нового добового видобутку – це становитиме весь приріст у межах США. Для порівняння, у 2024-му обсяг приросту становив 300 тис. барелів, або майже половину загальнонаціонального зростання.

Більшість людей зосереджені на наземних проектах, тоді як реальне зростання цього року відбуватиметься з шельфу. Проекти в затоці непогано розвиваються, і це має багатьох здивувати

– сказав старший аналітик Wood Mackenzie Майлз Сассер.

Після періоду занепаду, пов’язаного з аварією на Deepwater Horizon, пандемією та конкуренцією з боку сланцевої нафти, Перська затока знову виходить на передову. Аналітики пояснюють це зменшенням інвестицій у сланцеві розробки через падіння цін на нафту. У таких умовах офшорні довгострокові проекти виявилися вигіднішими.

Виробники сланцевої нафти швидше реагують на зниження цін

– зазначив старший аналітик з видобутку в Energy Aspects Джессі Джонс.

За словами президента Chevron Americas Exploration and Production Брюса Німейєра, нові проекти в Перський затоці забезпечують беззбитковість за ціни нижче 20 доларів за барель.

У квітні компанія Chevron запустила видобуток на родовищі Ballymore, підключеному до платформи 2008 року через підводні трубопроводи.

Якщо ви можете знизити рівень беззбитковості, ви робите свої інвестиції більш стійкими, ви робите компанію більш стійкою. Це найкраща система показників

 – сказав Німейєр.

Виконавча віцепрезидентка Shell у регіоні Gulf of America Колетт Гірстіус зазначила, що зміна стратегії дозволила зробити офшорний видобуток менш капіталомістким.

Глибоководна промисловість більше не є дороговартісною за замовчуванням. Вона доводить свою високу ефективність, капіталонеобхідність та стійкість

– вважає Колетт Гірстіус.

У відповідь на високі геологічні складнощі, Chevron у 2023 році почала видобуток на родовищі Anchor, розташованому на глибині шести миль, з тиском до 20 тисяч фунтів на квадратний дюйм.

Корпорація Chevron збільшить видобуток у Мексиканській затоці на 50% порівняно з минулим роком, до 300 тисяч барелів на день до 2026 року

Також British Petroleum планує видобувати ресурси на родовищі Kaskida з 2029 року.

Додатково

На тлі розширення офшорного буріння сланцева нафта, ймовірно, досягла свого піку. У поєднанні з торгівельною війною Трампа та зростанням постачання з боку ОПЕК+, ринок зіткнувся зі зниженням цін, що також зіграло на користь Перської затоки.

Ціни на нафту обвалилися на тлі прискорення ОПЕК+ зі збільшенням видобутку05.05.25, 08:19 • 64494 перегляди

Андрій Кулик

Андрій Кулик

ЕкономікаНовини Світу
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