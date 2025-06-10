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Трамп активизирует нефтяную экспансию США через Персидский залив - Bloomberg

Киев • УНН

 • 884 просмотра

В 2025 году Персидский залив обеспечит весь прирост добычи нефти в США, 250 тыс. баррелей в день. Оффшорные проекты становятся выгоднее из-за падения цен и снижения инвестиций в сланцевую нефть.

Трамп активизирует нефтяную экспансию США через Персидский залив - Bloomberg

Рост нефтедобычи в Персидском заливе США может стать ключевым фактором достижения энергетического доминирования, к которому стремится Дональд Трамп. В 2025 году именно этот регион обеспечивает львиную долю прироста нефтедобычи в стране. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Президент США Дональд Трамп сделал расширение добычи нефти и газа центральным элементом своей политики. Его администрация создала Национальный совет по вопросам энергетического доминирования и пересматривает нормативную базу, чтобы стимулировать бурение, в частности в Персидском заливе.

Как отмечает аналитическая компания Wood Mackenzie, в 2025 году регион добавит 250 тыс. баррелей новой суточной добычи – это составит весь прирост в пределах США. Для сравнения, в 2024-м объем прироста составил 300 тыс. баррелей, или почти половину общенационального роста.

Большинство людей сосредоточены на наземных проектах, тогда как реальный рост в этом году будет происходить с шельфа. Проекты в заливе неплохо развиваются, и это должно многих удивить

– сказал старший аналитик Wood Mackenzie Майлз Сассер.

После периода упадка, связанного с аварией на Deepwater Horizon, пандемией и конкуренцией со стороны сланцевой нефти, Персидский залив снова выходит на передовую. Аналитики объясняют это уменьшением инвестиций в сланцевые разработки из-за падения цен на нефть. В таких условиях оффшорные долгосрочные проекты оказались более выгодными.

Производители сланцевой нефти быстрее реагируют на снижение цен

– отметил старший аналитик по добыче в Energy Aspects Джесси Джонс.

По словам президента Chevron Americas Exploration and Production Брюса Нимейера, новые проекты в Персидском заливе обеспечивают безубыточность при цене ниже 20 долларов за баррель.

В апреле компания Chevron запустила добычу на месторождении Ballymore, подключенном к платформе 2008 года через подводные трубопроводы.

Если вы можете снизить уровень безубыточности, вы делаете свои инвестиции более устойчивыми, вы делаете компанию более устойчивой. Это лучшая система показателей

 – сказал Нимейер.

Исполнительная вице-президент Shell в регионе Gulf of America Колетт Гирстиус отметила, что изменение стратегии позволило сделать оффшорную добычу менее капиталоемкой.

Глубоководная промышленность больше не является дорогостоящей по умолчанию. Она доказывает свою высокую эффективность, капиталонеобходимость и устойчивость

– считает Колетт Гирстиус.

В ответ на высокие геологические сложности, Chevron в 2023 году начала добычу на месторождении Anchor, расположенном на глубине шести миль, с давлением до 20 тысяч фунтов на квадратный дюйм.

Корпорация Chevron увеличит добычу в Мексиканском заливе на 50% по сравнению с прошлым годом, до 300 тысяч баррелей в день к 2026 году

Также British Petroleum планирует добывать ресурсы на месторождении Kaskida с 2029 года.

Дополнительно

На фоне расширения оффшорного бурения сланцевая нефть, вероятно, достигла своего пика. В сочетании с торговой войной Трампа и ростом поставок со стороны ОПЕК+, рынок столкнулся со снижением цен, что также сыграло на пользу Персидского залива.

Цены на нефть обвалились на фоне ускорения ОПЕК+ с увеличением добычи05.05.25, 08:19 • 64494 просмотра

Андрей Кулик

Андрей Кулик

ЭкономикаНовости Мира
ОПЕК
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
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