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Трагічний інцидент у київському метро: пасажир загинув під потягом

Київ • УНН

 • 31155 перегляди

На станції метро "Вирлиця" чоловік потрапив під потяг та загинув. Тіло було виявлено під третім вагоном на відстані 70 метрів від платформи, рух на трьох станціях "зеленої гілки" було тимчасово обмежено.

Трагічний інцидент у київському метро: пасажир загинув під потягом

Пасажир, що потрапив під поїзд на одній зі станцій Київського метрополітену, загинув. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС України.

Деталі

Рятувальники уточнили, що о 21:27 від працівників метрополітену надійшло повідомлення про те, що на станції метро "Вирлиця" на колію під потяг впала людина.

Надзвичайники виявили тіло чоловіка під третім вагоном, приблизно за 70 метрів від платформи

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загиблого деблокували та підняли на платформу. Обставини події нині встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо

Ввечері у неділю, 9 березня, на станції київського метрополітену"Вирлиця" пасажир потрапив під поїзд. Як повідомили у столичній міській адміністрації, станції метро "Вирлиця", "Бориспільська" і "Червоний хутір" були закриті на вхід для пасажирів.

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Вадим Хлюдзинський

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