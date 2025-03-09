Трагический инцидент в киевском метро: пассажир погиб под поездом
Киев • УНН
На станции метро "Вырлица" мужчина попал под поезд и погиб. Тело было найдено под третьим вагоном на расстоянии 70 метров от платформы, движение на трех станциях "зеленой линии" было временно ограничено.
Пассажир, попавший под поезд на одной из станций Киевского метрополитена, погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
Спасатели уточнили, что в 21:27 от работников метрополитена поступило сообщение о том, что на станции метро "Вырлица" на рельсы под поезд упал человек.
Чрезвычайники обнаружили тело мужчины под третьим вагоном, примерно в 70 метрах от платформы
Отмечается, что погибшего деблокировали и подняли на платформу. Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливают правоохранительные органы.
Напомним
Вечером в воскресенье, 9 марта, на станции киевского метрополитена "Вырлица" пассажир попал под поезд. Как сообщили в столичной городской администрации, станции метро "Вырлица", "Бориспольская" и "Красный хутор" были закрыты на вход для пассажиров.
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