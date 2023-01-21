Трагедія у Броварах: у столиці прощаються з керівництвом МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. У Києві прощаються з представниками керівництва та співробітниками Міністерства внутрішніх справ, які загинули в авіакатастрофі в Броварах 18 січня. Відео поширив Суспільний мовник, пише УНН.
Деталі
У суботу, 21 січня, в Українському домі відбудеться прощання з керівництвом і співробітниками МВС України, які загинули при виконанні службових обов’язків.
Прощання з загиблим екіпажем авіасудна відбудеться також 21 січня у місті Ніжин.
Доповнення
18 січня зранку у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС - міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович - у складі опергрупи, а також 3 члени екіпажу. Усі 10 людей на борту вертольота загинули. Загалом відомо про 14 загиблих, з них 1 дитина, 25 постраждалих, з них 11 дітей.
СБУ відкрила провадження, виокремила три версії.