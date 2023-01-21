Трагедия в Броварах: в столице прощаются с руководством МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Киеве прощаются с представителями руководства и сотрудниками Министерства внутренних дел, которые погибли в авиакатастрофе в Броварах 18 января. Видео распространил Общественный вещатель, пишет УНН.
Детали
В субботу, 21 января, в Украинском доме состоится прощание с руководством и сотрудниками МВД Украины, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
Прощание с погибшим экипажем авиасудна состоится также 21 января в городе Нежин.
Дополнение
18 января утром в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД - министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович - в составе опергруппы, а также 3 члена экипажа. Все 10 человек на борту вертолета погибли. Всего известно о 14 погибших, из них 1 ребенок, 25 пострадавших, из них 11 детей.
СБУ открыла производство, выделила три версии.