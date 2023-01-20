Трагедія у Броварах: церемонія прощання з керівництвом МВС відбудеться завтра в “Українському домі”

Цитата

“У суботу, 21 січня 2023 року, у Національному центрі „Український дім“ відбудеться прощання з керівництвом і співробітниками МВС України, які загинули при виконанні службових обов’язків. Початок церемонії прощання об 11:00”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Прощання з особовим складом Спеціального авіаційного загону з загиблими командиром повітряного судна — інструктором авіаційної ескадрильї спеціального призначення Олександром Василенко, пілотом авіаційної ескадрильї спеціального призначення Костянтином Коваленко, бортовим механіком авіаційної ескадрильї спеціального призначення прапорщика Іваном Касьяновим відбудеться 21 січня 2023 року о 13 год. у м. Ніжин (вертолітна площадка № 4 аеродрому).

Контекст

18 січня 2023 року у місті Бровари Київської області, у результаті авіакатастрофи загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС України Юрій Лубкович, заступник керівника Патронатної служби МВС України Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко, старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко, провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький.