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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Трагедия в Броварах: церемония прощания с руководством МВД состоится завтра в "Украинском доме"

Киев • УНН

 • 1382891 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Церемония прощания с руководством Министерства внутренних дел и экипажем вертолета, которые трагически погибли в Броварах во время авиакатастрофы, состоится в субботу, 21 января в Национальном центре “Украинский дом”. Об этом информирует пресс-служба МВД, передает УНН.

Трагедия в Броварах: церемония прощания с руководством МВД состоится завтра в "Украинском доме"

Цитата

“В субботу, 21 января 2023 года, в Национальном центре „Украинский дом“ состоится прощание с руководством и сотрудниками МВД Украины, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Начало церемонии прощания в 11:00”, — говорится в сообщении.

Детали

Прощание с личным составом Специального авиационного отряда с погибшими командиром воздушного судна — инструктором авиационной эскадрильи специального назначения Александром Василенко, пилотом авиационной эскадрильи специального назначения Константином Коваленко, бортовым механиком авиационной эскадрильи специального назначения прапорщика Иваном Касьяновым состоится 21 января 2023 года в 13 ч. в г. Нежин (вертолетная площадка № 4 аэродрома).

Контекст

18 января 2023 года в городе Бровары Киевской области, в результате авиакатастрофы погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Украины Юрий Лубкович, заместитель руководителя Патронатной службы МВД Украины Татьяна Шутяк, начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции Михаил Павлушко, старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрей Маринченко, ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий.

Украинские Национальные Новости

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