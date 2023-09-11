Торнадо "Даніель" накрив Лівію, у Тріполі затоплені цілі квартали
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Торнадо "Даніель", який викликав повені в Греції та Болгарії, дістався Лівії. Місцева влада змушена була закрити чотири великі нафтові порти як запобіжний захід. У країні спостерігаються зливи, повені та грози. Про це пише aljazeera.net, передає УНН.
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У соцмережах поширилися кадри, на яких відображено епіцентр торнадо у місті Бенгазі.
Метеорологічний центр Arabia повідомив, що шторм наблизився до Лівії з боку Середземного моря. Передбачається збільшення швидкості вітру, що спричинить значне зростання висоти морських хвиль.
Раніше прем'єр-міністр Лівії Осама Хаммад оголосив про дводенні канікули на сході країни у неділю та понеділок для всіх секторів, за винятком служб безпеки, охорони здоров'я та надзвичайних ситуацій.
Лівійці опублікували відеоролики в соціальних мережах, на яких видно, як вода збирається в деяких районах.
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امطار غزيرة و سيول في نيوكاسل - انجلترا #طقس_العالم
[ UK ] ⛈
Déluge à Gateshead, Newcastle
(10/09/23 Chris Lowther)
عبر @alex_le_bars
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