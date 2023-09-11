Торнадо "Даніель" накрив Лівію, у Тріполі затоплені цілі квартали

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У соцмережах поширилися кадри, на яких відображено епіцентр торнадо у місті Бенгазі.

Метеорологічний центр Arabia повідомив, що шторм наблизився до Лівії з боку Середземного моря. Передбачається збільшення швидкості вітру, що спричинить значне зростання висоти морських хвиль.

Раніше прем'єр-міністр Лівії Осама Хаммад оголосив про дводенні канікули на сході країни у неділю та понеділок для всіх секторів, за винятком служб безпеки, охорони здоров'я та надзвичайних ситуацій.

Лівійці опублікували відеоролики в соціальних мережах, на яких видно, як вода збирається в деяких районах.

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امطار غزيرة و سيول في نيوكاسل - انجلترا #طقس_العالم



[ UK ] ⛈



Déluge à Gateshead, Newcastle



(10/09/23 Chris Lowther)

عبر @alex_le_bars

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