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Торнадо "Даніель" накрив Лівію, у Тріполі затоплені цілі квартали

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Торнадо "Даніель", який викликав повені в Греції та Болгарії, дістався Лівії. Місцева влада змушена була закрити чотири великі нафтові порти як запобіжний захід. У країні спостерігаються зливи, повені та грози. Про це пише aljazeera.net, передає УНН.

Деталі

У соцмережах поширилися кадри, на яких відображено епіцентр торнадо у місті Бенгазі.

Метеорологічний центр Arabia повідомив, що шторм наблизився до Лівії з боку Середземного моря. Передбачається збільшення швидкості вітру, що спричинить значне зростання висоти морських хвиль.

Раніше прем'єр-міністр Лівії Осама Хаммад оголосив про дводенні канікули на сході країни у неділю та понеділок для всіх секторів, за винятком служб безпеки, охорони здоров'я та надзвичайних ситуацій.

Лівійці опублікували відеоролики в соціальних мережах, на яких видно, як вода збирається в деяких районах.

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امطار غزيرة و سيول في نيوكاسل - انجلترا #طقس_العالم

[ UK ] ⛈

Déluge à Gateshead, Newcastle

(10/09/23 Chris Lowther)
عبر @alex_le_bars
pic.twitter.com/poHm920RHj

— طقس_العالم (@Arab_Storms) September 10, 2023

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