Торнадо "Даниэль" накрыл Ливию, в Триполи затоплены целые кварталы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Торнадо "Даниэль", который вызвал наводнения в Греции и Болгарии, добрался Ливии. Местные власти вынуждены были закрыть четыре крупных нефтяных порта в качестве меры предосторожности. В стране наблюдаются ливни, наводнения и грозы. Об этом пишет aljazeera.net, передает УНН.
Детали
В соцсетях распространились кадры, на которых запечатлен эпицентр торнадо в городе Бенгази.
Метеорологический центр Arabia сообщил, что шторм приблизился к Ливии со стороны Средиземного моря. Предполагается увеличение скорости ветра, что повлечет значительный рост высоты морских волн.
Ранее премьер-министр Ливии Осама Хаммад объявил о двухдневных каникулах на востоке страны в воскресенье и понедельник для всех секторов, за исключением служб безопасности, здравоохранения и чрезвычайных ситуаций.
Ливийцы опубликовали видеоролики в социальных сетях, на которых видно, как вода собирается в некоторых районах.
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امطار غزيرة و سيول في نيوكاسل - انجلترا #طقس_العالم
[ UK ] ⛈
Déluge à Gateshead, Newcastle
(10/09/23 Chris Lowther)
عبر @alex_le_bars
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