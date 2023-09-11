Торнадо "Даниэль" накрыл Ливию, в Триполи затоплены целые кварталы

Детали

В соцсетях распространились кадры, на которых запечатлен эпицентр торнадо в городе Бенгази.

Метеорологический центр Arabia сообщил, что шторм приблизился к Ливии со стороны Средиземного моря. Предполагается увеличение скорости ветра, что повлечет значительный рост высоты морских волн.

Ранее премьер-министр Ливии Осама Хаммад объявил о двухдневных каникулах на востоке страны в воскресенье и понедельник для всех секторов, за исключением служб безопасности, здравоохранения и чрезвычайных ситуаций.

Ливийцы опубликовали видеоролики в социальных сетях, на которых видно, как вода собирается в некоторых районах.

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امطار غزيرة و سيول في نيوكاسل - انجلترا #طقس_العالم



[ UK ] ⛈



Déluge à Gateshead, Newcastle



(10/09/23 Chris Lowther)

عبر @alex_le_bars

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