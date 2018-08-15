Торгові війни та фіскальне домінування: у НБУ назвали перешкоди для росту економіки

“Наразі маємо враховувати умови, що зберігають ризики сповільнення економічного зростання України, у т. ч. через можливе: погіршення зовнішньоекономічних умов торгівлі, зокрема через „торгові війни“ та жорсткіші монетарні умови, що може призвести до стиснення міжнародної торгівлі та зниження попиту на продукцію українського експорту; фіскальне домінування, що може обмежувати державні інвестиції та збільшити боргове навантаження, стримуючи економічний розвиток країни в середньостроковій перспективі”, — написав Данилишин.

Як уточнив він, загалом на 2018 рік оцінки зростання реального ВВП коливаються у межах 3,2%—3,5%. На наступний рік прогнози також оптимістичні: на 2019 рік МВФ прогнозує зростання ВВП в Україні на 3,3% Світовий банк — на 4%, НБУ — 3,5%.

“Однак, для зростання ВВП на рівні 4-6% Україні потрібно забезпечити рівень інвестицій 20% ВВП. У цей час державні інвестиції — до 2% ВВП, прямі іноземні інвестиції — до 2 млрд доларів”, — зауважив голова Ради НБУ.

За його словами, основним двигуном зростання економіки у 2018 році залишатиметься приватне споживання.

“По-перше, зберігатимуться високі темпи зростання реальних заробітних плат, простимульовані активними міграційними процесами. По-друге, пом’якшується фіскальна політика, у тому числі через подальше підвищення соцстандартів. Також, як і минулого року, збережеться активна інвестиційна діяльність підприємств”, — додав Данилишин.

Водночас він уточнив, що МВФ та Світовий банк прогнозують, що погіршення умов торгівлі підвищить дефіцит поточного рахунку платіжного балансу вже цього року до 3,7% ВВП, а наступного — до 3,3–3,5% ВВП.

“Через складні умови міжнародної торгівлі, нестабільність світових фінансових ринків, протистояння на Сході країни МВФ та Світовий банк очікують, що у 2018 та 2019 роках Україна стикатиметься зі значними фінансовими потребами та ризиками у бюджетній сфері”, — звернув увагу спеціаліст.

Як наголосив Данилишин, подальше проведення реформ є важливим для залучення міжнародного фінансування, управління фіскальними ризиками та підтримання макроекономічної стабільності.

“Для прискорення економічного зростання до 4% чи більше у найближчі два роки потрібно зберегти макроекономічну стабільність та завершити реформи стосовно створення ринку землі, оздоровлення фінансового сектора, протидії корупції та приватизації. Доцільно провести реформу державних підприємств, сформувати прозорий і діючий ринок газу, включаючи стуттєве реформування системи „Нафтогазу“, забезпечити захист прав власності”, — переконаний голова Ради НБУ.

Ці реформи, за його словами, будуть стимулювати нарощування інвестицій та продуктивності. Інакше економічне зростання може сповільнитись.

Нагадаємо, реальний ВВП у II кварталі зріс на 3,6% порівняно із відповідним періодом минулого року.