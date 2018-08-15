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Торговые войны и фискальное доминирование: в НБУ назвали препятствия для роста экономики

Киев • УНН

 • 10216 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Рисками замедления роста экономики является ухудшение внешнеэкономических условий торговли, в частности через “торговые войны”, а также фискальное доминирование. Об этом в Facebook сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин, передает УНН.

Торговые войны и фискальное доминирование: в НБУ назвали препятствия для роста экономики

“Сейчас должны учитывать условия, сохраняющие риски замедления экономического роста Украины, в т. ч. из-за возможного: ухудшения внешнеэкономических условий торговли, в частности из-за „торговые войн“ и жестких монетарных условий, что может привести к сжатию международной торговли и снижению спроса на продукцию украинского экспорта; фискальное доминирование, что может ограничивать государственные инвестиции и увеличить долговую нагрузку, сдерживая экономическое развитие страны в среднесрочной перспективе”, — написал Данилишин.

Как уточнил он, в целом на 2018 год Оценка роста реального ВВП колеблется в пределах 3,2% −3,5%. На следующий год прогнозы также оптимистичны: на 2019 год МВФ прогнозирует рост ВВП в Украине на 3,3% Всемирный банк — на 4%, НБУ — 3,5%.

“Однако, для роста ВВП на уровне 4-6% Украине нужно обеспечить уровень инвестиций 20% ВВП. В настоящее время государственные инвестиции — до 2% ВВП, прямые иностранные инвестиции — до 2 млрд долларов”, — отметил глава Совета НБУ.

По его словам, основным двигателем роста экономики в 2018 году будет оставаться частное потребление.

“Во-первых, сохранятся высокие темпы роста реальных заработных плат, простимулированые активными миграционными процессами. Во-вторых, смягчается фискальная политика, в том числе из-за дальнейшего повышения соцстандартов. Также, как и в прошлом году, сохранится активная инвестиционная деятельность предприятий”, — добавил Данилишин.

В то же время он уточнил, что МВФ и Всемирный банк прогнозируют, что ухудшение условий торговли повысит дефицит текущего счета платежного баланса уже в этом году до 3,7% ВВП, а в следующем — до 3,3-3,5% ВВП.

“Из-за сложных условий международной торговли, нестабильности мировых финансовых рынков, противостояния на Востоке страны МВФ и Всемирный банк ожидают, что в 2018 и 2019 годах Украина будет сталкиваться со значительными финансовыми потребностями и рисками в бюджетной сфере”, — обратил внимание специалист.

Как отметил Данилишин, дальнейшее проведение реформ является важным для привлечения международного финансирования, управления фискальными рисками и поддержания макроэкономической стабильности.

“Для ускорения экономического роста до 4% или более в ближайшие два года нужно сохранить макроэкономическую стабильность и завершить реформы по созданию рынка земли, оздоровления финансового сектора, противодействия коррупции и приватизации. Целесообразно провести реформу государственных предприятий, сформировать прозрачный и действующий рынок газа, включая значительное реформирования системы „Нафтогаза“, обеспечить защиту прав собственности”, — убежден глава Совета НБУ.

Эти реформы, по его словам, будут стимулировать наращивание инвестиций и производительности. Иначе экономический рост может замедлиться.

Напомним, реальный ВВП во II квартале вырос на 3,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

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