Тютюновий гігант British American Tobacco зазнає мільярдних збитків через зниження кількості курців у США
Київ • УНН
British American Tobacco (BAT) прогнозує низьке зростання продажів і чистий збиток у розмірі 16 мільярдів євро через те, що менше американців курять сигарети.
British American Tobacco (BAT) прогнозує низьке зростання продажів та втрату прибутку у зв’язку з тим, що все більше американців відмовляються від куріння. Низка брендів, серед яких Newport, Camel, Natural American Spirit і Pall Mall, були списані на 32 млрд євро, що призвело до чистих збитків у розмірі 16 млрд євро.
Про це повідомляє УНН із посиланням на RTL Television.
Деталі
Зменшення споживання сигарет у США створює проблеми для тютюнової компанії British American Tobacco (BAT), оскільки все менше американців звертаються до звичайних сигарет. BAT довелося зменшити вартість свого традиційного бізнесу в США на 32 мільярди євро (27 мільярдів фунтів стерлінгів), як оголосила компанія. Чистий збиток досягає 16 млрд євро (14,2 мільярда фунтів).
Доповнення
Генеральний директор Тадеу Марроко заявив, що продовжить інвестувати в розширення свого бізнесу з альтернативами сигаретам у США. Витрати на це створять таке ж навантаження на баланс у 2024 році, як і невизначена економічна ситуація в США.
Також у компанії заявили, що планують продаж принаймні частини своєї частки в ITC, найбільшому в Індії виробнику сигарет, - BAT володіє 29% акцій цієї компанії.
Нагадаємо
В Україні створять бібліотеку еталонних зразків готової тютюнової продукції. Відповідна ідея ініційована та реалізуватиметься за підтримки Американської торговельної палати в Україні.
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