Табачный гигант British American Tobacco терпит миллиардные убытки из-за снижения количества курильщиков в США

British American Tobacco (BAT) прогнозирует низкий рост продаж и потерю прибыли в связи с тем, что все больше американцев отказываются от курения. Ряд брендов, среди которых Newport, Camel, Natural American Spirit и Pall Mall, были списаны на 32 млрд евро, что привело к чистым убыткам в размере 16 млрд евро.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на RTL Television.

Детали

Уменьшение потребления сигарет в США создает проблемы для табачной компании British American Tobacco (BAT), поскольку все меньше американцев обращаются к обычным сигаретам. BAT пришлось уменьшить стоимость своего традиционного бизнеса в США на 32 миллиарда евро (27 миллиардов фунтов стерлингов), как объявила компания. Чистый убыток достигает 16 млрд евро (14,2 миллиарда фунтов).

Дополнение

Генеральный директор Тадеу Марроко заявил, что продолжит инвестировать в расширение своего бизнеса с альтернативами сигаретам в США. Расходы на это создадут такую же нагрузку на баланс в 2024 году, как и неопределенная экономическая ситуация в США.

Также в компании заявили, что планируют продажу по крайней мере части своей доли в ITC, крупнейшем в Индии производителе сигарет, - BAT владеет 29% акций этой компании.

Напомним,

В Украине создадут библиотеку эталонных образцов готовой табачной продукции. Соответствующая идея инициирована и будет реализовываться при поддержке Американской торговой палаты в Украине.

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