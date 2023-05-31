Tesla готова надалі розширювати бізнес в Китаї - МЗС КНР

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Після переговорів Цинь Ган заявив, що "модернізація в китайському стилі" з такими аспектами, як величезне населення і "загальне процвітання", створить "безпрецедентні потенціал зростання і ринковий попит", а внутрішній ринок електромобілів має широкі перспективи розвитку.

Китай продовжить відкриватися для зовнішнього світу і створювати орієнтоване на ринок, засноване на законі ділове середовище для Tesla та інших іноземних компаній, йдеться в заяві МЗС.

Нагадаємо

30 травня, засновник Tesla Ілон Маск, вперше з 2020 року прилетів в Пекін. Напередодні повідомлялося, що Tesla нині стикається зі зростаючою конкуренцією з боку електромобілів китайського виробництва.