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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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13 марта, 13:47 • 105828 просмотра

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13 марта, 13:40 • 106184 просмотра

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13 марта, 10:29 • 92258 просмотра

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Tesla готова в дальнейшем расширять бизнес в Китае - МИД КНР

Tesla готова в дальнейшем расширять бизнес в Китае - МИД КНР

Киев • УНН

 • 929376 просмотра

31 мая. Киев. УНН. Американская автомобильная компания Tesla готова продолжать расширение бизнеса в Китае, передает CNBC со ссылкой на заявление МИД КНР по итогам встречи главы ведомства Цинь Гана с гендиректором производителя электромобилей Илоном Маском, пишет УНН.

Детали

После переговоров Цинь Ган заявил, что "модернизация в китайском стиле" с такими аспектами, как огромное население и "всеобщее процветание", создаст "беспрецедентные потенциал роста и рыночный спрос", а внутренний рынок электромобилей имеет широкие перспективы развития.

Китай продолжит открываться для внешнего мира и создавать ориентированную на рынок, основанную на законе деловую среду для Tesla и других иностранных компаний, говорится в заявлении МИД.

Напомним

30 мая, основатель Tesla Илон Маск, впервые с 2020 года прилетел в Пекин. Накануне сообщалось, что Tesla в настоящее время сталкивается с растущей конкуренцией со стороны электромобилей китайского производства.

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