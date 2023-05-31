Tesla готова в дальнейшем расширять бизнес в Китае - МИД КНР

Детали

После переговоров Цинь Ган заявил, что "модернизация в китайском стиле" с такими аспектами, как огромное население и "всеобщее процветание", создаст "беспрецедентные потенциал роста и рыночный спрос", а внутренний рынок электромобилей имеет широкие перспективы развития.

Китай продолжит открываться для внешнего мира и создавать ориентированную на рынок, основанную на законе деловую среду для Tesla и других иностранных компаний, говорится в заявлении МИД.

Напомним

30 мая, основатель Tesla Илон Маск, впервые с 2020 года прилетел в Пекин. Накануне сообщалось, что Tesla в настоящее время сталкивается с растущей конкуренцией со стороны электромобилей китайского производства.