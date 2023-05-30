Ілон Маск прибув до Китаю після трирічної перерви та зустрівся з міністром закордонних справ

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Маск, друга найбагатша людина у світі, прибув до Пекіна приватним літаком, що належить його компанії Tesla.

Візит послідував за зростаючою конкуренцією, з якою Tesla в даний час стикається з боку електромобілів китайського виробництва, та деякими повідомленнями про невизначеність щодо планів розширення заводу його корпорації в Шанхаї.

"Китай продовжуватиме неухильно просувати відкритість на високому рівні і відданий створенню більш орієнтованого на ринок, легалізованого та інтернаціоналізованого бізнес-середовища для компаній з усього світу, включаючи Tesla", - йдеться в опублікованій заяві міністерства закордонних справ.

Маск зі свого боку заявив, що інтереси США та Китаю "переплітаються, як сіамські близнюки".

"Tesla виступає проти роз'єднання та розриву ланцюгів і готова продовжувати розширювати свій бізнес у Китаї та ділитися можливостями розвитку Китаю", - сказав він.

Доповнення

Завод з виробництва акумуляторів, про який було оголошено у квітні, стане другим заводом Tesla у Шанхаї після Gigafactory, який був відкритий у 2019 році.

Tesla досягла успіху після багатьох років збитків, встановивши вражаючі рекорди з прибутку. Компанія також виступила як основний каталізатор революції у сфері транспорту, при цьому велика частина інноваційних зусиль автомобільного сектора перемістилася з двигунів внутрішнього згоряння на електромобілі.

Навіть з таким успіхом Маску не вдалося досягти деяких зі своїх грандіозних цілей. Tesla повідомила про падіння прибутку у першому кварталі цього року, оскільки компанія провела серію зниження цін на фоні конкуренції з боку інших автовиробників. Найдешевший автомобіль Tesla, Model 3, коштує в США понад 40 000 доларів.

І хоча Tesla залишається найбільшим у світі продавцем електромобілів, популярність китайських брендів останніми роками різко зросла.

Прибуток найбільшого з них, BYD, у першому кварталі зріс у п'ять разів завдяки глобальному попиту на його автомобілі та автобуси.