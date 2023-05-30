Илон Маск прибыл в Китай после трехлетнего перерыва и встретился с министром иностранных дел

Детали

Маск, второй самый богатый человек в мире, прибыл в Пекин на частном самолете, принадлежащем его компании Tesla.

Визит последовал за растущей конкуренцией, с которой Tesla в настоящее время сталкивается со стороны электромобилей китайского производства, и некоторыми сообщениями о неопределенности в отношении планов расширения завода его корпорации в Шанхае.

"Китай будет продолжать неуклонно продвигать открытость на высоком уровне и привержен созданию более ориентированной на рынок, легализованной и интернационализированной бизнес-среды для компаний со всего мира, включая Tesla", - говорится в опубликованном заявлении министерства иностранных дел.

Маск в свою очередь заявил, что интересы США и Китая "переплетаются, как сиамские близнецы".

"Tesla выступает против разъединения и разрыва цепей и готова продолжать расширять свой бизнес в Китае и делиться возможностями развития Китая", - сказал он.

Дополнение

Завод по производству аккумуляторов, о котором было объявлено в апреле, станет вторым заводом Tesla в Шанхае после Gigafactory, который был открыт в 2019 году.

Tesla добилась успеха после многих лет убытков, установив впечатляющие рекорды по прибыли. Компания также выступила как основной катализатор революции в сфере транспорта, при этом большая часть инновационных усилий автомобильного сектора переместилась с двигателей внутреннего сгорания на электромобили.

Даже с таким успехом Маску не удалось достичь некоторых из своих грандиозных целей. Tesla сообщила о падении прибыли в первом квартале этого года, поскольку компания провела серию снижения цен на фоне конкуренции со стороны других автопроизводителей. Самый дешевый автомобиль Tesla, Model 3, стоит в США более 40 000 долларов.

И хотя Tesla остается крупнейшим в мире продавцом электромобилей, популярность китайских брендов в последние годы резко возросла.

Прибыль крупнейшего из них, BYD, в первом квартале выросла в пять раз благодаря глобальному спросу на его автомобили и автобусы.