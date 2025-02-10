Терористи з Чорного моря, ймовірно, запустили крилаті ракети "Калібр" - Повітряні Сили
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ймовірний запуск крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Населення закликають стежити за оновленнями та дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.
З акваторії Чорного моря, ймовірно, здійснено запуск крилатих ракет "Калібр". Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Повітряні Сили закликають громадян уважно стежити за оновленнями офіційних джерел та негайно реагувати на сигнали повітряної тривоги.
Загроза ракетного удару залишається високою, тому важливо знайти найближче укриття та не нехтувати правилами безпеки.