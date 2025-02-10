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Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

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Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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15 березня, 13:22 • 167755 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 150075 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103706 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Терористи з Чорного моря, ймовірно, запустили крилаті ракети "Калібр" - Повітряні Сили

Київ • УНН

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Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ймовірний запуск крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Населення закликають стежити за оновленнями та дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

З акваторії Чорного моря, ймовірно, здійснено запуск крилатих ракет "Калібр". Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Повітряні Сили закликають громадян уважно стежити за оновленнями офіційних джерел та негайно реагувати на сигнали повітряної тривоги. 

Загроза ракетного удару залишається високою, тому важливо знайти найближче укриття та не нехтувати правилами безпеки.

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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