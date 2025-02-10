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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Террористы из Черного моря, вероятно, запустили крылатые ракеты "Калибр" - Воздушные Силы

Террористы из Черного моря, вероятно, запустили крылатые ракеты "Калибр" - Воздушные Силы

Киев  •  УНН

 • 6168 просмотра

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Воздушные силы ВСУ сообщают о вероятном запуске крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Население призывают следить за обновлениями и соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

Из акватории Черного моря, вероятно, осуществлен запуск крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Воздушные Силы призывают граждан внимательно следить за обновлениями официальных источников и немедленно реагировать на сигналы воздушной тревоги. 

Угроза ракетного удара остается высокой, поэтому важно найти ближайшее укрытие и не пренебрегать правилами безопасности.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
chyornoe-moreЧерное море

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