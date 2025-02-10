Террористы из Черного моря, вероятно, запустили крылатые ракеты "Калибр" - Воздушные Силы

Из акватории Черного моря, вероятно, осуществлен запуск крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Воздушные Силы призывают граждан внимательно следить за обновлениями официальных источников и немедленно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Угроза ракетного удара остается высокой, поэтому важно найти ближайшее укрытие и не пренебрегать правилами безопасности.