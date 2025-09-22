$41.250.00
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 20300 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 36496 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 50637 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 49454 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 57208 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 54582 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 78996 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 86532 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 63635 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 58574 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Теги
Автори
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 50638 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 35879 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 78996 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 86532 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 93830 перегляди
Тепло та без опадів: яку погоду очікувати 22 вересня в Україні

Київ • УНН

 • 26 перегляди

У понеділок, 22 вересня, на території України очікується невелика хмарність, опадів не передбачається. Температура вдень становитиме 22-27° тепла.

Тепло та без опадів: яку погоду очікувати 22 вересня в Україні

У понеділок, 22 вересня, на території України очікується невелика хмарність, опадів не передбачається. Про це пише УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, погода у більшості областей буде тепла та без опадів. У Карпатському регіоні вранці передають туман.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 22-27°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області опадів не передбачається. Температура повітря буде від 22 до 27 градусів тепла.

Вероніка Марченко

