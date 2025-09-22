Тепло та без опадів: яку погоду очікувати 22 вересня в Україні
Київ • УНН
У понеділок, 22 вересня, на території України очікується невелика хмарність, опадів не передбачається. Температура вдень становитиме 22-27° тепла.
У понеділок, 22 вересня, на території України очікується невелика хмарність, опадів не передбачається. Про це пише УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, погода у більшості областей буде тепла та без опадів. У Карпатському регіоні вранці передають туман.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 22-27°
У Києві та області опадів не передбачається. Температура повітря буде від 22 до 27 градусів тепла.
