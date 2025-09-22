$41.250.00
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 20809 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 37338 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 51370 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 49890 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 54788 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 79306 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 86769 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 63730 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 58658 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 51331 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
Тепло и без осадков: какую погоду ожидать 22 сентября в Украине

Киев • УНН

 • 314 просмотра

В понедельник, 22 сентября, на территории Украины ожидается небольшая облачность, осадков не предвидится. Температура днем составит 22-27° тепла.

Тепло и без осадков: какую погоду ожидать 22 сентября в Украине

В понедельник, 22 сентября, на территории Украины ожидается небольшая облачность, осадков не предвидится. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, погода в большинстве областей будет теплая и без осадков. В Карпатском регионе утром передают туман.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем 22-27°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области осадков не предвидится. Температура воздуха будет от 22 до 27 градусов тепла.

Всемирный день борьбы с чрезмерной дневной сонливостью и день носорогов: что еще отмечают сегодня22.09.25, 06:10 • 674 просмотра

Вероника Марченко

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине
Украина
Киев