Тепло и без осадков: какую погоду ожидать 22 сентября в Украине
Киев • УНН
В понедельник, 22 сентября, на территории Украины ожидается небольшая облачность, осадков не предвидится. Температура днем составит 22-27° тепла.
В понедельник, 22 сентября, на территории Украины ожидается небольшая облачность, осадков не предвидится. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, погода в большинстве областей будет теплая и без осадков. В Карпатском регионе утром передают туман.
Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем 22-27°
В Киеве и области осадков не предвидится. Температура воздуха будет от 22 до 27 градусов тепла.
