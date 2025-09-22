Тепло и без осадков: какую погоду ожидать 22 сентября в Украине

В понедельник, 22 сентября, на территории Украины ожидается небольшая облачность, осадков не предвидится. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, погода в большинстве областей будет теплая и без осадков. В Карпатском регионе утром передают туман.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем 22-27° - говорится в сообщении.

В Киеве и области осадков не предвидится. Температура воздуха будет от 22 до 27 градусов тепла.

Всемирный день борьбы с чрезмерной дневной сонливостью и день носорогов: что еще отмечают сегодня