Тенісистка Снігур вийшла до 1/2 фіналу кваліфікації US Open
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Українська тенісистка Дар'я Снігур пробилася до другого кола відбіркових змагань заключного, четвертого у сезоні тенісного турніру серії Grand Slam Відкритого чемпіонату США (US Open) у Нью-Йорку, пише УНН.
Деталі
За місце у півфіналі кваліфікації Снігур (№125 світового рейтингу) обіграла француженку Тессу Андріанжафітримо (№218) - 7:6 (7:4), 6:1.
Путівку у фінал відбору US Open українська тенісистка розіграє з бельгійкою Яніною Вікмаєр (№526).
Доповнення
Відкритий чемпіонат США пройде до 12 вересня.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Футбол: "Рух" програв "Металісту" у матчі першого туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги