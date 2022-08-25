Теннисистка Снигур вышла в 1/2 финала квалификации US Open
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Украинская теннисистка Дарья Снигур пробилась во второй круг отборочных соревнований заключительного, четвертого в сезоне теннисного турнира серии Grand Slam Открытого чемпионата США (US Open) в Нью-Йорке, пишет УНН.
Детали
За место в полуфинале квалификации Снигур (№125 мирового рейтинга) обыграла француженку Тессу Андрианжафитримо (№218) – 7:6 (7:4), 6:1.
Путевку в финал отбора US Open украинская теннисистка разыграет с бельгийкой Яниной Викмайер (№526).
Дополнение
Открытый чемпионат США пройдет до 12 сентября.
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