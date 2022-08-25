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Футбол: "Рух" програв "Металісту" у матчі першого туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Львівський "Рух" поступився харківському "Металісту" у матчі першого туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги, зустріч пройшла на стадіоні "Україна" у Львові та завершилася поразкою господарів з рахунком 1:2, передає УНН.

Футбол: "Рух" програв "Металісту" у матчі першого туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги

Деталі

М'ячі забили Юрій Климчук (41 хвилина) - у "Руха", Євген Підлепенець (37) і Максим Прядун (66) - у складі "Металіста".

Як відомо, поєдинок декілька разів призупинявся через повітряну тривогу.

Нагадаємо

У Лозанні 26 серпня відбудеться 11-й етап престижної серії легкоатлетичних змагань - "Діамантова ліга".

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