Футбол: "Рух" програв "Металісту" у матчі першого туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Львівський "Рух" поступився харківському "Металісту" у матчі першого туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги, зустріч пройшла на стадіоні "Україна" у Львові та завершилася поразкою господарів з рахунком 1:2, передає УНН.