Легкоатлетка Бех-Романчук у Лозанні виступить на етапі "Діамантової ліги"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Лозанні 26 серпня відбудеться 11-й етап престижної серії легкоатлетичних змагань - "Діамантова ліга". Україна буде представлена у трьох дисциплінах, передає УНН.
Деталі
У секторі для стрибків у висоту виступить бронзовий призер чемпіонатів світу та Європи 2022 року Андрій Проценко, новоспечена чемпіонка Європи Марина Бех-Романчук стартуватиме у потрійному стрибку.
Призерки Євро-2022 Анна Рижикова та Вікторія Ткачук вийдуть на доріжки у бігу на 400 метрів з бар'єрами.
Доповнення
Наступний етап "Діамантової ліги" відбудеться 2 вересня у Брюсселі (Бельгія).
Нагадаємо
Бех-Романчук стала четвертою на Євро-2022 у стрибках в довжину.