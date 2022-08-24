Легкоатлетка Бех-Романчук в Лозанне выступит на этапе "Бриллиантовой лиги"

Детали

В секторе для прыжков в высоту выступит бронзовый призер чемпионатов мира и Европы 2022 Андрей Проценко, новоиспеченная чемпионка Европы Марина Бех-Романчук будет стартовать в тройном прыжке.

Призерки Евро-2022 Анна Рыжикова и Виктория Ткачук выйдут на дорожки в беге на 400 метров с барьерами.

Дополнение

Следующий этап "Бриллиантовой лиги" состоится 2 сентября в Брюсселе (Бельгия).

Напомним

Бех-Романчук стала четвертой на Евро-2022 в прыжках в длину.