Легкоатлетка Бех-Романчук в Лозанне выступит на этапе "Бриллиантовой лиги"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В Лозанне 26 августа состоится 11-й этап престижной серии легкоатлетических соревнований – "Бриллиантовая лига". Украина будет представлена в трех дисциплинах, передает УНН.
Детали
В секторе для прыжков в высоту выступит бронзовый призер чемпионатов мира и Европы 2022 Андрей Проценко, новоиспеченная чемпионка Европы Марина Бех-Романчук будет стартовать в тройном прыжке.
Призерки Евро-2022 Анна Рыжикова и Виктория Ткачук выйдут на дорожки в беге на 400 метров с барьерами.
Дополнение
Следующий этап "Бриллиантовой лиги" состоится 2 сентября в Брюсселе (Бельгия).
Напомним
Бех-Романчук стала четвертой на Евро-2022 в прыжках в длину.