Легкоатлетка Бех-Романчук стала четвертою на Євро-2022 у стрибках в довжину

Деталі

Бех-Романчук посіла четверте місце у стрибках у довжину із результатом 6,76 метра. Українська легкоатлетка поступилася "бронзою" британці Джазмін Сойєрс, яка в останній спробі стрибнула на 6,80 метра.

Перемогла сербка Івана Вулета (7,06), "срібло" у Малайки Мігамбо з Німеччини (7,03).

Доповнення

Бех-Романчук, сьогодні, 19 серпня виступатиме у фіналі потрійного стрибка.

Мультиспортивний чемпіонат Європи-2022 завершиться 21 серпня.

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