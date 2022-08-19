Легкоатлетка Бех-Романчук стала четвертою на Євро-2022 у стрибках в довжину
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. В німецькому Мюнхені йде Мультиспортивний чемпіонат Європи-2022. Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук посіла четверте місце у стрибках в довжину, передає УНН.
Деталі
Бех-Романчук посіла четверте місце у стрибках у довжину із результатом 6,76 метра. Українська легкоатлетка поступилася "бронзою" британці Джазмін Сойєрс, яка в останній спробі стрибнула на 6,80 метра.
Перемогла сербка Івана Вулета (7,06), "срібло" у Малайки Мігамбо з Німеччини (7,03).
Доповнення
Бех-Романчук, сьогодні, 19 серпня виступатиме у фіналі потрійного стрибка.
Мультиспортивний чемпіонат Європи-2022 завершиться 21 серпня.
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