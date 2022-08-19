Легкоатлетка Бех-Романчук стала четвертой на Евро-2022 в прыжках в длину
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В немецком Мюнхене идет Мультиспортивный чемпионат Европы-2022. Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук заняла четвертое место в прыжках в длину, передает УНН.
Детали
Бех-Романчук заняла четвертое место в прыжках в длину с результатом 6,76 метра. Украинская легкоатлетка уступила "бронзу" британке Джазмин Сойерс, которая в последней попытке прыгнула на 6,80 метра.
Победила сербка Ивана Вулета (7,06), "серебро" у Малайки Мигамбо из Германии (7,03).
Дополнение
Бех-Романчук, сегодня, 19 августа будет выступать в финале тройного скачка.
Мультиспортивный чемпионат Европы-2022 завершится 21 августа.
Напомним
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