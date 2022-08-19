Легкоатлетка Бех-Романчук стала четвертой на Евро-2022 в прыжках в длину

Детали

Бех-Романчук заняла четвертое место в прыжках в длину с результатом 6,76 метра. Украинская легкоатлетка уступила "бронзу" британке Джазмин Сойерс, которая в последней попытке прыгнула на 6,80 метра.

Победила сербка Ивана Вулета (7,06), "серебро" у Малайки Мигамбо из Германии (7,03).

Дополнение

Бех-Романчук, сегодня, 19 августа будет выступать в финале тройного скачка.

Мультиспортивный чемпионат Европы-2022 завершится 21 августа.

Напомним

Украинский стронгмен Алексей Новиков покорил вес 549 килограммов. Это новый мировой рекорд в становой тяге Hummer Tire.