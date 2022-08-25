Футбол: "Рух" проиграл "Металлисту" в матче первого тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Львовский "Рух" уступил харьковскому "Металлисту" в матче первого тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги, встреча прошла на стадионе "Украина" во Львове и завершилась поражением хозяев со счетом 1:2, передает УНН.
Детали
Мячи забили Юрий Климчук (41 минута) – у "Руха", Евгений Пидлепенец (37) и Максим Прядун (66) – в составе "Металлиста".
Как известно, поединок несколько раз приостанавливался из-за воздушной тревоги.
Напомним
В Лозанне 26 августа состоится 11-й этап престижной серии легкоатлетических соревнований – "Бриллиантовая лига".