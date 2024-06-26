Тегеран і москва обговорили подальшу співпрацю "в усіх ключових галузях"
Київ • УНН
володимир путін і в.о. президента Ірану обговорили співпрацю в ключових сферах; російська сторона також згадала про майбутні президентські вибори в Ірані.
Глава кремля Путін провів телефонну розмову з в.о. президента Ірану, сторони обговорили співробітництво в ключових галузях, зокрема в інфраструктурі та енергетиці. Передає УНН з посиланням на росЗМІ.
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Сьогодні проведено телефонну розмову президента рф володимира путіна з виконувачем обов'язків глави виконавчої влади Ісламської Республіки Іран Мохаммадом Мохбером.
Заявлено, що "сторони обговорили питання подальшого взаємовигідного двостороннього співробітництва у всіх ключових сферах". Пресслужба кремля також стверджує, що "особливе задоволення" пов'язане з "взаємодією, що успішно просувається у сфері енергетики та реалізації масштабних інфраструктурних проєктів".
Крім того, у повідомленні кремля йдеться про те, що "російсько-іранські дружні відносини й надалі розвиватимуться по наростаючій", водночас путін побажав народу Ірану успішного проведення майбутніх президентських виборів.
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