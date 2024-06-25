рф та іран планують підписати договір про "всеосяжну співпрацю": що відомо
Київ • УНН
росія та Іран планують найближчим часом підписати угоду про співпрацю, що свідчить про поглиблення військових зв'язків між двома країнами.
росія планує підписати договір про співпрацю з Іраном, заявив заступник міністра закордонних справ рф андрій руденко, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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За словами заступника глави мзс рф, російська сторона розраховує підписати угоду про "всеосяжну співпрацю" з Іраном "у найближчому майбутньому".
Він вказав, що робота над текстом угоди нібито близька до завершення і всі формулювання знайдено.
Нагадаємо
У травні повідомлялось, що Іран вперше поставив росії сучасні керовані бомби Qaem-5, які, ймовірно, були на борту іранського безпілотника Mohajer-6, що розбився в Курській області росії під час спроби атакувати Сумську область України. Це свідчить про новий рівень військової співпраці між Тегераном і москвою.
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