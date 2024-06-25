рф и иран планируют подписать договор о "всеобъемлющем сотрудничестве": что известно

россия планирует подписать договор о сотрудничестве с Ираном, заявил заместитель министра иностранных дел рф андрей руденко, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По словам заместителя главы мида рф, российская сторона рассчитывает подписать соглашение о "всеобъемлющем сотрудничестве" с Ираном "в ближайшем будущем".

Он указал, что работа над текстом соглашения якобы близка к завершению и все формулировки найдены.

Напомним

В мае сообщалось, что Иран впервые поставил россии современные управляемые бомбы Qaem-5, которые, вероятно, были на борту иранского беспилотника Mohajer-6, разбившегося в курской области россии при попытке атаковать Сумскую область Украины. Это свидетельствует о новом уровне военного сотрудничества между Тегераном и москвой.

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