рф и иран планируют подписать договор о "всеобъемлющем сотрудничестве": что известно
Киев • УНН
россия и Иран планируют в ближайшее время подписать соглашение о сотрудничестве, что свидетельствует об углублении военных связей между двумя странами.
россия планирует подписать договор о сотрудничестве с Ираном, заявил заместитель министра иностранных дел рф андрей руденко, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
По словам заместителя главы мида рф, российская сторона рассчитывает подписать соглашение о "всеобъемлющем сотрудничестве" с Ираном "в ближайшем будущем".
Он указал, что работа над текстом соглашения якобы близка к завершению и все формулировки найдены.
Напомним
В мае сообщалось, что Иран впервые поставил россии современные управляемые бомбы Qaem-5, которые, вероятно, были на борту иранского беспилотника Mohajer-6, разбившегося в курской области россии при попытке атаковать Сумскую область Украины. Это свидетельствует о новом уровне военного сотрудничества между Тегераном и москвой.
Страны, вызывающие беспокойство: Блинкен о Китае, Иране и Северной Корее и их поддержке рф18 июня 2024, 18:45 • 58507 просмотров