рф и иран планируют подписать договор о "всеобъемлющем сотрудничестве": что известно

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Госдепартамент внес Россию и Беларусь в список государств-спонсоров торговли людьми

Госдепартамент внес Россию и Беларусь в список государств-спонсоров торговли людьми

  •  96235 просмотра
Блинкен заявил о необходимости разработки плана послевоенного развития Газы

Блинкен заявил о необходимости разработки плана послевоенного развития Газы

  •  103259 просмотра
25 июня: Международный день моряка, день цветного телевидения, День таможенника Украины

25 июня: Международный день моряка, день цветного телевидения, День таможенника Украины

  •  101638 просмотра
США предупреждают, что Россия может помочь ядерной программе Северной Кореи в обмен на оружие

США предупреждают, что Россия может помочь ядерной программе Северной Кореи в обмен на оружие

  •  105739 просмотра
Для планирования жизни следует исходить из того, что в серых зонах света не будет, - Yasno

Для планирования жизни следует исходить из того, что в серых зонах света не будет, - Yasno

  •  100938 просмотра
публикации
Тест для власти: смогут ли чиновники привлечь два агрохолдинга к ремонту дороги, которую они разрушают своим транспортом

Тест для власти: смогут ли чиновники привлечь два агрохолдинга к ремонту дороги, которую они разрушают своим транспортом

  •  62339 просмотра
Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

  •  133863 просмотра
Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

21 июня 2024, 08:33  •  253560 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

21 июня 2024, 07:58  •  249995 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

21 июня 2024, 05:40  •  252972 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые с помощью телескопа Gaia впервые запечатлели скрытые спутники ярких звезд

Ученые с помощью телескопа Gaia впервые запечатлели скрытые спутники ярких звезд

  •  8199 просмотра
25 июня: Международный день моряка, день цветного телевидения, День таможенника Украины

25 июня: Международный день моряка, день цветного телевидения, День таможенника Украины

  •  101632 просмотра
24 июня: День бассейна, Международный день феи, Рождество Иоанна Предтечи

24 июня: День бассейна, Международный день феи, Рождество Иоанна Предтечи

24 июня 2024, 03:03  •  109346 просмотра
Пекинес из США с пятой попытки получил звание самой уродливой собаки в мире

Пекинес из США с пятой попытки получил звание самой уродливой собаки в мире

23 июня 2024, 09:22  •  116600 просмотра
23 июня: День пишущей машинки, День "Альфы", Троица

23 июня: День пишущей машинки, День "Альфы", Троица

23 июня 2024, 03:17  •  110574 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

рф и иран планируют подписать договор о "всеобъемлющем сотрудничестве": что известно

рф и иран планируют подписать договор о "всеобъемлющем сотрудничестве": что известно

Киев  •  УНН

25 июня 2024, 08:48  •  8127 просмотра

Read in English

россия и Иран планируют в ближайшее время подписать соглашение о сотрудничестве, что свидетельствует об углублении военных связей между двумя странами.

россия планирует подписать договор о сотрудничестве с Ираном, заявил заместитель министра иностранных дел рф  андрей руденко, передает УНН со ссылкой на росСМИ.  

Детали

По словам заместителя главы мида рф,  российская сторона рассчитывает подписать соглашение о "всеобъемлющем сотрудничестве" с Ираном "в ближайшем будущем". 

Он указал, что работа над текстом соглашения якобы  близка к завершению и  все формулировки найдены. 

Напомним 

В мае сообщалось, что Иран впервые поставил россии современные управляемые бомбы Qaem-5, которые, вероятно, были на борту иранского беспилотника Mohajer-6, разбившегося в курской области россии при попытке атаковать Сумскую область Украины. Это свидетельствует о новом уровне военного сотрудничества между Тегераном и москвой.

Страны, вызывающие беспокойство: Блинкен о Китае, Иране и Северной Корее и их поддержке рф18 июня 2024, 18:45 • 58507 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
Эксклюзив
Тищенко будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
  •  15122 просмотра

Тищенко будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00

Эксклюзив
До августа будет держаться: эксперт спрогнозировал, что будет с курсом доллара до конца года
  •  44335 просмотра

До августа будет держаться: эксперт спрогнозировал, что будет с курсом доллара до конца года

Эксклюзив
Война поставщиков продуктов питания для ВСУ: новые правила игры нравятся не всем
  •  103588 просмотра

Война поставщиков продуктов питания для ВСУ: новые правила игры нравятся не всем

Эксклюзив
"Игнорировать нельзя отчитываться": директор НАБУ уклоняется от исполнения обязанностей
  •  106813 просмотра

"Игнорировать нельзя отчитываться": директор НАБУ уклоняется от исполнения обязанностей

Эксклюзив
Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта
24 июня 2024, 09:59  •  107604 просмотра

Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта

Эксклюзив
Серый экспорт должен быть уничтожен - член аграрного комитета Рады
24 июня 2024, 08:40  •  104585 просмотра

Серый экспорт должен быть уничтожен - член аграрного комитета Рады

Эксклюзив
Экспертизы НАБУ по делу против Сольского: куда обращались детективы
24 июня 2024, 08:23  •  99367 просмотра

Экспертизы НАБУ по делу против Сольского: куда обращались детективы

Эксклюзив
Банк Мороховского "Восток" помог Грозе и Науменко незаконно сохранить контроль над "Сухим Портом" (видео)
24 июня 2024, 07:40  •  73500 просмотра

Банк Мороховского "Восток" помог Грозе и Науменко незаконно сохранить контроль над "Сухим Портом" (видео)

ЕС утвердил 14-й пакет санкции против рф
24 июня 2024, 07:25  •  49217 просмотра

ЕС утвердил 14-й пакет санкции против рф

Эксклюзив
Люди требуют от Черниговской ОВА ремонта дороги, которую разрушают два агрохолдинга - как отреагировали чиновники
24 июня 2024, 07:00  •  45415 просмотра

Люди требуют от Черниговской ОВА ремонта дороги, которую разрушают два агрохолдинга - как отреагировали чиновники

Популярные

Для планирования жизни следует исходить из того, что в серых зонах света не будет, - Yasno

Для планирования жизни следует исходить из того, что в серых зонах света не будет, - Yasno

  •  100938 просмотра
США предупреждают, что Россия может помочь ядерной программе Северной Кореи в обмен на оружие

США предупреждают, что Россия может помочь ядерной программе Северной Кореи в обмен на оружие

  •  105739 просмотра
25 июня: Международный день моряка, день цветного телевидения, День таможенника Украины

25 июня: Международный день моряка, день цветного телевидения, День таможенника Украины

  •  101638 просмотра
Блинкен заявил о необходимости разработки плана послевоенного развития Газы

Блинкен заявил о необходимости разработки плана послевоенного развития Газы

  •  103259 просмотра
Госдепартамент внес Россию и Беларусь в список государств-спонсоров торговли людьми

Госдепартамент внес Россию и Беларусь в список государств-спонсоров торговли людьми

  •  96235 просмотра

Публикации

Тест для власти: смогут ли чиновники привлечь два агрохолдинга к ремонту дороги, которую они разрушают своим транспортом

Тест для власти: смогут ли чиновники привлечь два агрохолдинга к ремонту дороги, которую они разрушают своим транспортом

  •  62339 просмотра
Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

  •  133863 просмотра
Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

21 июня 2024, 08:33  •  253560 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

21 июня 2024, 07:58  •  249995 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

21 июня 2024, 05:40  •  252972 просмотра

Война

"Разгромное для агрессора": ЕСПЧ огласил решение по делу Украина против России по Крыму

"Разгромное для агрессора": ЕСПЧ огласил решение по делу Украина против России по Крыму

  •  569 просмотра
Оккупанты ударили по жилому кварталу Херсона: ранен 72-летний мужчина

Оккупанты ударили по жилому кварталу Херсона: ранен 72-летний мужчина

  •  3111 просмотра
Враг продолжает пытаться сорвать экспорт украинского зерна - Харлов

Враг продолжает пытаться сорвать экспорт украинского зерна - Харлов

  •  4600 просмотра
ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев до марта 2026 года

ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев до марта 2026 года

  •  5174 просмотра
С начала полномасштабной войны на Харьковщине обезврежено около 200 тысяч взрывоопасных предметов

С начала полномасштабной войны на Харьковщине обезврежено около 200 тысяч взрывоопасных предметов

  •  6328 просмотра

политика

"Разгромное для агрессора": ЕСПЧ огласил решение по делу Украина против России по Крыму

"Разгромное для агрессора": ЕСПЧ огласил решение по делу Украина против России по Крыму

  •  569 просмотра
Дания выделяет около 20 млн евро на поддержку Украины и Молдовы на пути в ЕС

Дания выделяет около 20 млн евро на поддержку Украины и Молдовы на пути в ЕС

  •  8369 просмотра
В деле Тищенко могут быть дополнительные подозрения - ГБР

В деле Тищенко могут быть дополнительные подозрения - ГБР

  •  8544 просмотра
Госаудитслужба обнаружила почти 20 млн грн убытков на восстановлении Бородянки: глава КОВА обратился к правоохранителям

Госаудитслужба обнаружила почти 20 млн грн убытков на восстановлении Бородянки: глава КОВА обратился к правоохранителям

  •  9416 просмотра
Япония ослабила визовые требования для украинцев

Япония ослабила визовые требования для украинцев

  •  13389 просмотра

Война

"Разгромное для агрессора": ЕСПЧ огласил решение по делу Украина против России по Крыму

"Разгромное для агрессора": ЕСПЧ огласил решение по делу Украина против России по Крыму

  •  569 просмотра
Оккупанты ударили по жилому кварталу Херсона: ранен 72-летний мужчина

Оккупанты ударили по жилому кварталу Херсона: ранен 72-летний мужчина

  •  3111 просмотра
Враг продолжает пытаться сорвать экспорт украинского зерна - Харлов

Враг продолжает пытаться сорвать экспорт украинского зерна - Харлов

  •  4600 просмотра
ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев до марта 2026 года

ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев до марта 2026 года

  •  5174 просмотра
С начала полномасштабной войны на Харьковщине обезврежено около 200 тысяч взрывоопасных предметов

С начала полномасштабной войны на Харьковщине обезврежено около 200 тысяч взрывоопасных предметов

  •  6328 просмотра

политика

"Разгромное для агрессора": ЕСПЧ огласил решение по делу Украина против России по Крыму

"Разгромное для агрессора": ЕСПЧ огласил решение по делу Украина против России по Крыму

  •  569 просмотра
Дания выделяет около 20 млн евро на поддержку Украины и Молдовы на пути в ЕС

Дания выделяет около 20 млн евро на поддержку Украины и Молдовы на пути в ЕС

  •  8369 просмотра
В деле Тищенко могут быть дополнительные подозрения - ГБР

В деле Тищенко могут быть дополнительные подозрения - ГБР

  •  8544 просмотра
Госаудитслужба обнаружила почти 20 млн грн убытков на восстановлении Бородянки: глава КОВА обратился к правоохранителям

Госаудитслужба обнаружила почти 20 млн грн убытков на восстановлении Бородянки: глава КОВА обратился к правоохранителям

  •  9416 просмотра
Япония ослабила визовые требования для украинцев

Япония ослабила визовые требования для украинцев

  •  13389 просмотра

Новости Бизнеса

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  102308 просмотра
В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

20 июня 2024, 11:46  •  105669 просмотра
Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

18 июня 2024, 07:17  •  115780 просмотра

Экономика

Дания выделяет около 20 млн евро на поддержку Украины и Молдовы на пути в ЕС

Дания выделяет около 20 млн евро на поддержку Украины и Молдовы на пути в ЕС

  •  8369 просмотра
Укрэнерго: с 12:00 до 23:00 объем ограничений электричества будет больше

Укрэнерго: с 12:00 до 23:00 объем ограничений электричества будет больше

  •  16212 просмотра
До августа будет держаться: эксперт спрогнозировал, что будет с курсом доллара до конца года

До августа будет держаться: эксперт спрогнозировал, что будет с курсом доллара до конца года
Эксклюзив

  •  44275 просмотра
Курс валют на 25 июня: доллар снова возобновил рост

Курс валют на 25 июня: доллар снова возобновил рост

  •  17248 просмотра
Зеленский продлил санкции против 390 российских олигархов: в списке Фирташ и Дерипаска

Зеленский продлил санкции против 390 российских олигархов: в списке Фирташ и Дерипаска

  •  37650 просмотра

Киев

В Киеве из-за отсутствия напряжения снова остановился фуникулер

В Киеве из-за отсутствия напряжения снова остановился фуникулер

  •  773 просмотра
У грузовика на столичном мосту Патона на ходу отлетело колесо, поврежден другой автомобиль

У грузовика на столичном мосту Патона на ходу отлетело колесо, поврежден другой автомобиль

  •  33844 просмотра
Просил снимать откровенные видео: в Киеве будут судить мужчину за развращение ребенка

Просил снимать откровенные видео: в Киеве будут судить мужчину за развращение ребенка

  •  35540 просмотра
Женщина, которая разбила могилы военных, будет находиться в медучреждении для психиатрической помощи 60 суток - прокуратура

Женщина, которая разбила могилы военных, будет находиться в медучреждении для психиатрической помощи 60 суток - прокуратура

24 июня 2024, 09:18  •  37507 просмотра
Обломки упали в Киевской области, повредив 72 жилых дома, 8 высоток, 13 зданий и 28 автомобилей

Обломки упали в Киевской области, повредив 72 жилых дома, 8 высоток, 13 зданий и 28 автомобилей

23 июня 2024, 19:42  •  102747 просмотра