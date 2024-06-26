Тегеран и москва обсудили дальнейшее сотрудничество "во всех ключевых областях"

Глава кремля путин провел телефонный разговор с и.о. президента Ирана, стороны обсудили сотрудничество в ключевых областях, в частности в инфраструктуре и энергетике. Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Сегодня проведен телефонный разговор президента рф владимира путина с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером.

Заявлено, что "стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех ключевых областях". Пресс-служба кремля также утверждает, что "особое удовлетворение" связано с "успешно продвигающимся взаимодействием в сфере энергетики и реализации масштабных инфраструктурных проектов".

Кроме того, в сообщении кремля говорится, что "российско-иранские дружественные отношения и далее будут развиваться по нарастающей", при этом путин пожелал народу Ирана успешного проведения предстоящих президентских выборов.

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