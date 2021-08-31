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Таліби відсвяткували відхід американських військ

Таліби відсвяткували відхід американських військ

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Бойовики “Талібану” спостерігали, як останні американські літаки зникали в небі над Афганістаном близько опівночі в понеділок, а потім вистрілили зі зброї в повітря, святкуючи перемогу. Про це інформує УНН з посиланням на АР.

Деталі

Виліт американських вантажних літаків ознаменував завершення евакуації, в результаті якої десятки тисяч людей втекли з Афганістану, побоюючись повернення панування талібів після того, як бойовики захопили більшу частину країни і ввійшли до столиці на початку цього місяця.

У Вашингтоні генерал Френк Маккензі, голова Центрального командування США, сказав: "Ми не витягли всіх, хто хотів би вийти".

Нагадаємо

Військові США покинули Афганістан. 

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Сполучені Штати не будуть мати дипломатичної присутності в Афганістані після 31 серпня, заявивши, що адміністрація продовжить дипломатичну взаємодію в регіоні, але що відкриття посольства в Кабулі буде залежати від дій талібів і поведінки “в найближчі тижні і місяці”.

Встановлення влади “Талібану”

Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуювали або евакуюють своїх громадян і співробітників. “Талібан” визначив крайній термін для цього — до 31 серпня.

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