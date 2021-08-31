Талибы отпраздновали уход американских войск
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Боевики “Талибана” наблюдали, как последние американские самолеты исчезали в небе над Афганистаном около полуночи в понедельник, а затем выстрелили из оружия в воздух, празднуя победу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Вылет американских грузовых самолетов ознаменовал завершение эвакуации, в результате которой десятки тысяч людей бежали из Афганистана, опасаясь возвращения господства талибов после того, как боевики захватили большую часть страны и вошли в столицу в начале этого месяца.
В Вашингтоне генерал Фрэнк Маккензи, глава Центрального командования США, сказал: “Мы не вытащили всех, кто хотел бы уехать”.
Напомним
Военные США покинули Афганистан.
Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил , что Соединенные Штаты не будут иметь дипломатического присутствия в Афганистане после 31 августа, заявив, что администрация продолжит дипломатическую взаимодействие в регионе, но открытие посольства в Кабуле будет зависеть от действий талибов и поведения “в ближайшие недели и месяцы” .
Установление власти “Талибана”
Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боявошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил , что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуировали или эвакуируют своих граждан и сотрудников. “Талибан” определил крайний срок для этого — до 31 августа.