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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 108517 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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2 марта, 17:53 • 139422 просмотра

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Талибы отпраздновали уход американских войск

Талибы отпраздновали уход американских войск

Киев  •  УНН

 • 18971 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Боевики “Талибана” наблюдали, как последние американские самолеты исчезали в небе над Афганистаном около полуночи в понедельник, а затем выстрелили из оружия в воздух, празднуя победу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Вылет американских грузовых самолетов ознаменовал завершение эвакуации, в результате которой десятки тысяч людей бежали из Афганистана, опасаясь возвращения господства талибов после того, как боевики захватили большую часть страны и вошли в столицу в начале этого месяца.

В Вашингтоне генерал Фрэнк Маккензи, глава Центрального командования США, сказал: “Мы не вытащили всех, кто хотел бы уехать”.

Напомним

Военные США покинули Афганистан.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил , что Соединенные Штаты не будут иметь дипломатического присутствия в Афганистане после 31 августа, заявив, что администрация продолжит дипломатическую взаимодействие в регионе, но открытие посольства в Кабуле будет зависеть от действий талибов и поведения “в ближайшие недели и месяцы” .

Установление власти “Талибана”

Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боявошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил , что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуировали или эвакуируют своих граждан и сотрудников. “Талибан” определил крайний срок для этого — до 31 августа.

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