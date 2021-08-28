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Таліби повідомили про захоплення частини аеропорту в Кабулі

Таліби повідомили про захоплення частини аеропорту в Кабулі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Бойовики терористичного угрупування "Талібан" повідомили про захоплення частини аеропорту в Кабулі. У ніч на суботу, 28 серпня, контроль над "двома-трьома" входами в аеропорт перейшов від американських військових талібам, повідомив представник "Талібану" агентству dpa, передає УНН.

Деталі

Представник “Талібану” Білал Карімі в Twitter написав, що військовослужбовці США покинули “три важливі зони” кабульського аеропорту, і вони тепер перебувають під контролем талібів. Лише “дуже мала частина” аеропорту тепер контролюється Сполученими Штатами, стверджує він.

У Пентагоні спростували заяви про захоплення аеропорту

У свою чергу представник Міноборони США Джон Кербі спростував подібні повідомлення. Таліби не контролюють ні весь аеропорт, ні окремі його частини, заявив він. Доступ на територію аеропорту і його робота, як і раніше знаходиться під контролем американських військових, підкреслив представник Пентагону.

Встановлення влади “Талібану”

Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуювали або евакуюють своїх громадян і співробітників. “Талібан” визначив крайній термін для цього — до 31 серпня.

Теракт в столичному аеропорту

Після встановлення влади “Талібану” в Афганістані в аеропорту Кабула загострилася ситуація, західні країни і НАТО попереджали про загрозу атак. Вже 26 серпня біля будівлі аеропорту Кабула стався теракт, влаштований терористом-смертником. Повідомлялося, що в результаті теракту загинули щонайменше 200 осіб, серед яких 13 загиблих американських військовослужбовців.

Президент США Джозеф Байден наказав завдати удару у відповідь на теракти в аеропорту Кабула.

Відповідальність за вибухи на себе взяла “Ісламська держава”. “Талібан” засудив напад.

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