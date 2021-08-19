Таліби активізують пошук афганців, які співпрацювали з американськими і британськими силами - NYT

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"Бойовики "Талібану" активізують пошук людей, які, на їхню думку, працювали з силами США і НАТО, у тому числі серед натовпу афганців в аеропорту Кабула, і пригрозили вбити або затримати членів їх сімей, якщо вони не зможуть їх знайти, згідно з конфіденційним документом Організації Об'єднаних Націй", - повідомляє видання.

Документ, підготовлений радником ООН з оцінки загроз, прямо суперечив публічним запевненням бойовиків про те, що вони не будуть мстити членам і прихильникам поваленого уряду, відзначає видання.

Було багато повідомлень про те, що у "Талібану" є список людей, яких вони хочуть допитати і покарати, і їх місцезнаходження, йдеться в документі.

У ньому також йшлося, що таліби ходили від дверей до дверей і "затримували і/або погрожували вбити або затримати членів сімей осіб, які були їхньою ціллю, якщо вони не здадуться талібам".

У документі також вказувалося, що в особливій ​​небезпеці - військовослужбовці афганських збройних сил і поліції, а також ті, хто працював в слідчих підрозділах поваленого уряду.

У ньому було цитовано лист талібів від 16 серпня неназваному чиновнику з боротьби з тероризмом в Афганістані, який працював з американськими і британськими офіційними особами і потім почав переховуватися - ще до того, як таліби прийшли в його квартиру.

Що було раніше

Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.

В аеропорту Кабулу припинили літати комерційні рейси. 16 серпня в аеропорту спостерігався хаос через натовп охочих покинути країну. У зв’язку з напруженою обстановкою в аеропорту 16 серпня евакуація була тимчасово припинена, але пізніше відновилася.

Тим часом західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників. Загалом з 14 серпня кількість евакуйованих США становить майже 6000 осіб.

Федеральне авіаційне управління США (FAA) заявило, що американські авіаперевізники та цивільні борти тепер можуть літати до Кабула для евакуації або надання допомоги. Але всі такі рейси "повинні мати дозвіл" від Міністерства оборони, йдеться у повідомленні.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден зобов'язався тримати війська в Афганістані доти, поки всі американці не будуть евакуйовані, навіть якщо це означає збереження військової присутності після крайнього терміну виведення сил 31 серпня.

В ООН також оголосили, що переведуть частину співробітників з Афганістану - 100 співробітників в Алмати у Казахстані. "Це тимчасовий захід, призначений для того, щоб дозволити ООН продовжувати надавати допомогу народу Афганістану з мінімальними незручностями і водночас знизити ризик для персоналу ООН", - сказав речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.

Україна також має кілька літаків для евакуації громадян з Афганістану.