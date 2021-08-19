Регулятор США дозволив американським авіаперевізникам евакуювати людей з Кабула

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У ФАУ відзначили, що в зв'язку з "відсутністю служб управління повітряним рухом на великій висоті" без відповідного дозволу американські авіаперевізники не можуть здійснювати польоти в Кабул. За даними Reuters, авіаційна влада США в середу також поширила спеціальне повідомлення для пілотів, в якому зазначено, що польоти над Афганістаном без попереднього дозволу заборонені через погрози, пов'язані з "діяльністю екстремістів або бойовиків", а також у зв'язку з "обмеженими можливостями в сфері зниження ризиків і перебоями в обслуговуванні повітряного руху".

Поки немає ніяких свідоцтв того, що Пентагон має намір скористатися послугами приватних авіакомпаній для здійснення евакуації людей з Кабула, відзначає агентство.

Нагадаємо

Напередодні президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що американські війська можуть залишитися в Афганістані і після 31 серпня, якщо це буде необхідно для евакуації з країни громадян США.

Встановлення влади талібів

“Талібан” заявив про встановлення контролю над всією територією Афганістану 15 серпня. Після взяття без бою Кабула таліби оголосили про закінчення війни, лідери руху заявляли, що мають намір відтворити Ісламський емірат Афганістан.