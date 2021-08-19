Регулятор США разрешил американским авиаперевозчикам эвакуировать людей из Кабула
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США разрешило американским авиаперевозчикам и гражданским пилотам полеты в Кабул для осуществления эвакуационных рейсов из афганской столицы при условии получения предварительного одобрения от Пентагона. Об этом сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на заявление регулятора, передает УНН.
Детали
В ФАУ отметили, что в связи с “отсутствием служб управления воздушным движением на большой высоте” без соответствующего разрешения американские авиаперевозчики не могут осуществлять полеты в Кабул. По данным Reuters, авиационные власти США в среду также распространили специальное сообщение для пилотов, в котором указано, что полеты над Афганистаном без предварительного разрешения запрещены из-за угрозы, связанной с “деятельностью экстремистов или боевиков”, а также в связи с “ограниченными возможностями в сфере снижения рисков и перебоями в обслуживании воздушного движения”.
Пока нет никаких свидетельств того, что Пентагон намерен воспользоваться услугами частных авиакомпаний для осуществления эвакуации людей из Кабула, отмечает агентство.
Напомним
Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американские войска могут остаться в Афганистане и после 31 августа, если это будет необходимо для эвакуации из страны граждан США.
Установление власти талибов
“Талибан” заявил оустановления контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. После взятия без боя Кабула талибы объявили об окончании войны, лидеры движения заявляли, что намерены воссоздать Исламский эмират Афганистан.