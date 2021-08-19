Американські військові можуть залишитись в Афганістані після завершення місії США - Байден

Цитата

“Американці повинні розуміти, що ми постараємося завершити цей процес до 31 серпня, — сказав Байден. — <...> Якщо там ще будуть знаходитися американські громадяни, ми залишимося, щоб вивезти їх усіх”.

Деталі

За словами президента, зараз в Афганістані залишаються близько 10-15 тис. американців, яких необхідно евакуювати. США також розраховують вивезти союзників — до 65 тис. афганців.

Контекст

Раніше Байден називав 31 серпня кінцевим терміном виведення військ.

Додамо

15 серпня таліби оголосили, що встановили повний контроль над всією територією Афганістану.

Напередодні Європейський Союз заявив, що визнає, що радикальний рух “Талібан” виграло війну, тому вважає за необхідне почати діалог з новою владою Афганістану, щоб запобігти гуманітарній та міграційний кризи.

Наступ “Талібану” почався після рішення США і сюзніків по НАТО вивести свої сили з Афганістану.

Після цього, західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.