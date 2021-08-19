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Американские военные могут остаться в Афганистане после завершения миссии США - Байден

Американские военные могут остаться в Афганистане после завершения миссии США - Байден

Киев  •  УНН

 • 28906 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Американские войска могут остаться в Афганистане и после 31 августа, если это будет необходимо для эвакуации из страны граждан США. Об этом в интервью ABC заявил президент США Джо Байден, передает УНН.

Цитата

“Американцы должны понимать, что мы постараемся завершить этот процесс до 31 августа, — сказал Байден. — <...> Если там еще будут находиться американские граждане, мы останемся, чтобы вывезти их всех”.

Детали

По словам президента, сейчас в Афганистане остаются около 10-15 тыс. американцев, которые необходимо эвакуировать. США также рассчитывают вывезти союзников — до 65 тыс. афганцев.

Контекст

Ранее Байден называл 31 августа конечным сроком вывода войск.

Добавим

15 августа талибы объявили, что установили полный контроль над всей территорией Афганистана.

Накануне Европейский Союз заявил, что признает, что радикальное движение “Талибан” выиграло войну, поэтому считает необходимым начать диалог с новой властью Афганистана, чтобы предотвратить гуманитарную и миграционный кризиса.

Наступление “Талибана” начался после решения США и сюзникив по НАТО вывести свои силы из Афганистана.

После этого, западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.

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