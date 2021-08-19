США з 14 серпня евакуювали з Афганістану майже 6 тис. осіб

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“З моменту останнього оновлення, яке було поширено вчора (у вівторок) ввечері, військові США евакуювали приблизно 1,8 тис. осіб десятьма літаками C-17. З 14 серпня ми евакуювали майже 6 тис. осіб”, — сказав чиновник, слова якого наводить преспул Білого дому.

Нагадаємо

Напередодні президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що американські війська можуть залишитися в Афганістані і після 31 серпня, якщо це буде необхідно для евакуації з країни громадян США.

Встановлення влади талібів

“Талібан” заявив про встановлення контролю над всією територією Афганістану 15 серпня. Після взяття без бою Кабула таліби оголосили про закінчення війни, лідери руху заявляли, що мають намір відтворити Ісламський емірат Афганістан.