США с 14 августа эвакуировали из Афганистана почти 6 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Власти США с 14 августа эвакуировали из Афганистана почти 6 тыс. человек. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома, передает УНН.
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“С момента последнего обновления, которое было распространено вчера (во вторник) вечером, военные США эвакуировали примерно 1,8 тыс. человек десятью самолетами C-17. С 14 августа мы эвакуировали почти 6 тыс. человек”, — сказал чиновник, слова которого приводит преспул Белого дома.
Напомним
Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американские войска могут остаться в Афганистане и после 31 августа, если это будет необходимо для эвакуации из страны граждан США.
Установление власти талибов
“Талибан” заявил оустановления контроля над всей территорией Афганистана 15 августа. После взятия без боя Кабула талибы объявили об окончании войны, лидеры движения заявляли, что намерены воссоздать Исламский эмират Афганистан.