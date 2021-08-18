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Евакуація з Афганістану: український літак чекає в Омані дозволу на безпечне вивезення людей

Евакуація з Афганістану: український літак чекає в Омані дозволу на безпечне вивезення людей

Київ • УНН

 • 20282 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. З українського міжнародного аеропорту “Бориспіль” до Кабулу вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД для евакуації українців з Афганістану. Наразі літак перебуває в аеропорту Маскат (Султанат Оман), де чекає дозволу на евакуацію. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію Генерального штабу ЗСУ.

Цитата:

“Ще не отриманий дозвіл на зліт та безпечний вихід літака з території Афганістану. Тож наразі літак Іл76МД знаходиться в аеропорту Маскат (Султанат Оман), де чекає вирішення даних питань та дозволу на евакуацію”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Літак вилетів сьогодні, 18 серпня. Зазначається, що наразі немає безпечного коридору для доступу в аеропорт Кабулу, де ситуація залишається частково неконтрольованою.

Додамо

Президент Володимир Зеленський 16 серпня заявив, що з Афганістану першим українським літаком всього вивезли майже 80 осіб. За даними МЗС, йдеться про 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану, серед них були і зовсім малі діти. Відомо, що українців на борту було 8.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба потім заявив, що в Афганістані є ще один борт, який має евакуювати наших громадян з країни. Однак він не може вилетіти через складну ситуацію в аеропорту Кабула.

УНН інформував, що Міністерство закордонних справ разом із причетними відомствами працює над створенням умов для безпечної евакуації з Афганістану понад 150 українських громадян. Наразі відпрацьовується два плани щодо їхнього вивезення. Зокрема: вивіз громадян на літаку, який вже перебуває в аеропорту Кабула, та евакуація літаком Міністерства оборони України, який вилетів сьогодні з Києва.

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