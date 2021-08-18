Эвакуация из Афганистана: украинский самолет ждет в Омане разрешения на безопасный вывоз людей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Из украинского международного аэропорта "Борисполь" в Кабул вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД для эвакуации украинцев из Афганистана. Сейчас самолет находится в аэропорту Маскат (Султанат Оман), где ждет разрешения на эвакуацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.
Цитата:
"Пока не получено разрешение на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана. Поэтому пока самолет Ил76МД находится в аэропорту Маскат (Султанат Оман), где ждет решения данных вопросов и разрешения на эвакуацию", - говорится в сообщении.
Детали
Самолет вылетел сегодня, 18 августа. Отмечается, что на данный момент нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой.
Добавим
Президент Владимир Зеленский 16 августа заявил, что из Афганистана первым украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек. По данным МИД, речь идет о 79 гражданах Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана, среди них были и совсем маленькие дети. Известно, что украинцев на борту было 8.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба потом заявил, что в Афганистане есть еще один борт, который должен эвакуировать наших граждан из страны. Однако он не может вылететь из-за сложной ситуации в аэропорту Кабула.
УНН информировал, что Министерство иностранных дел вместе с причастными ведомствами работает над созданием условий для безопасной эвакуации из Афганистана более 150 украинских граждан. Сейчас отрабатывается два плана по их вывозу. В частности: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, вылетевшим сегодня из Киева.