Талибы активизируют поиск афганцев, сотрудничавших с американскими и британскими силами - NYT

Детали

"Боевики "Талибана" активизируют поиск людей, которые, по их мнению, работали с силами США и НАТО, в том числе среди толпы афганцев в аэропорту Кабула, и пригрозили убить или задержать членов их семей, если они не смогут их найти, согласно конфиденциальному документу организации Объединенных Наций", - сообщает издание.

Документ, подготовленный советником ООН по оценке угроз, прямо противоречил публичным заверениям боевиков о том, что они не будут мстить членам и сторонникам свергнутого правительства, отмечает издание.

Было много сообщений о том, что у "Талибана" есть список людей, которых они хотят допросить и наказать, и их местонахождение, говорится в документе.

В нем также говорилось, что талибы ходили от двери к двери и "задерживали и/или угрожали убить или задержать членов семей лиц, которые были их целью, если они не сдадутся талибам".

В документе также указывалось, что в особой опасности - военнослужащие афганских вооруженных сил и полиции, а также те, кто работал в следственных подразделениях свергнутого правительства.

В нем было процитировано письмо талибов от 16 августа неназванному чиновнику по борьбе с терроризмом в Афганистане, работавшим с американскими и британскими официальными лицами и затем начавшим скрываться - еще до того, как талибы пришли в его квартиру.

Что было ранее

Боевики "Талибана" после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

В аэропорту Кабула прекратили летать коммерческие рейсы. 16 августа в аэропорту наблюдался хаос из-за толпы желающих покинуть страну. В связи с напряженной обстановкой в ​​аэропорту 16 августа эвакуация была временно приостановлена, но позже возобновилась.

Между тем западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников. В общем с 14 августа количество эвакуированных США составляет почти 6000 человек.

Федеральное авиационное управление США (FAA) заявило, что американские авиаперевозчики и гражданские борта теперь могут летать в Кабул для эвакуации или оказания помощи. Но все такие рейсы "должны иметь разрешение" Министерства обороны, говорится в сообщении.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден обязался держать войска в Афганистане до тех пор, пока все американцы не будут эвакуированы, даже если это означает сохранение военного присутствия после крайнего срока вывода сил 31 августа.

В ООН также объявили, что переведут часть сотрудников из Афганистана - 100 сотрудников в Алматы в Казахстане. "Это временная мера, предназначенная для того, чтобы позволить ООН продолжать оказывать помощь народу Афганистана с минимальными неудобствами и в то же время снизить риск для персонала ООН", - сказал представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Украина также имеет несколько самолетов для эвакуации граждан из Афганистана.