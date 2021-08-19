Талибы активизируют поиск афганцев, сотрудничавших с американскими и британскими силами - NYT
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В секретном документе ООН говорится, что талибы активизируют поиск людей, которые, по их мнению, работали с силами США и НАТО, в том числе среди толпы в аэропорту Кабула. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.
Детали
"Боевики "Талибана" активизируют поиск людей, которые, по их мнению, работали с силами США и НАТО, в том числе среди толпы афганцев в аэропорту Кабула, и пригрозили убить или задержать членов их семей, если они не смогут их найти, согласно конфиденциальному документу организации Объединенных Наций", - сообщает издание.
Документ, подготовленный советником ООН по оценке угроз, прямо противоречил публичным заверениям боевиков о том, что они не будут мстить членам и сторонникам свергнутого правительства, отмечает издание.
Было много сообщений о том, что у "Талибана" есть список людей, которых они хотят допросить и наказать, и их местонахождение, говорится в документе.
В нем также говорилось, что талибы ходили от двери к двери и "задерживали и/или угрожали убить или задержать членов семей лиц, которые были их целью, если они не сдадутся талибам".
В документе также указывалось, что в особой опасности - военнослужащие афганских вооруженных сил и полиции, а также те, кто работал в следственных подразделениях свергнутого правительства.
В нем было процитировано письмо талибов от 16 августа неназванному чиновнику по борьбе с терроризмом в Афганистане, работавшим с американскими и британскими официальными лицами и затем начавшим скрываться - еще до того, как талибы пришли в его квартиру.
Что было ранее
Боевики "Талибана" после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.
В аэропорту Кабула прекратили летать коммерческие рейсы. 16 августа в аэропорту наблюдался хаос из-за толпы желающих покинуть страну. В связи с напряженной обстановкой в аэропорту 16 августа эвакуация была временно приостановлена, но позже возобновилась.
Между тем западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников. В общем с 14 августа количество эвакуированных США составляет почти 6000 человек.
Федеральное авиационное управление США (FAA) заявило, что американские авиаперевозчики и гражданские борта теперь могут летать в Кабул для эвакуации или оказания помощи. Но все такие рейсы "должны иметь разрешение" Министерства обороны, говорится в сообщении.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден обязался держать войска в Афганистане до тех пор, пока все американцы не будут эвакуированы, даже если это означает сохранение военного присутствия после крайнего срока вывода сил 31 августа.
В ООН также объявили, что переведут часть сотрудников из Афганистана - 100 сотрудников в Алматы в Казахстане. "Это временная мера, предназначенная для того, чтобы позволить ООН продолжать оказывать помощь народу Афганистана с минимальными неудобствами и в то же время снизить риск для персонала ООН", - сказал представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Украина также имеет несколько самолетов для эвакуации граждан из Афганистана.